Украина самостоятельно будет определять свою политику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена временной паузой в развитии отношений между Украиной и Россией, но заверяет, что Украина и в дальнейшем исключительно самостоятельно будет определять свою внутреннюю и внешнюю политику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Несмотря на то, что внешняя политика является конституционной прерогативой Президента, не могу обойти молчанием последние события в украинско-российских отношениях. Учитывая их важность, меня не может не тревожить крайне высокий градус публичной полемики на эту тему”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам руководителя правительства, чувства ответственности за страну для всякого политика – хорошее средство сдерживать эмоции в любых, даже очень сложных ситуациях.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что как премьер-министр делала и делает все возможное для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией, в первую очередь в экономической сфере.

Так же, добавила она, будет делать и дальше на любой должности. “Отношения с Россией строила и буду строить как равный с равным, на основе национальных интересов, взаимной выгоды, уважения к суверенитету и территориальной целостности”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, отметила она, Украина самостоятельно, без внешнего вмешательства, будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику, в том числе и в гуманитарной сфере. “Мы самостоятельно будем изучать собственное прошлое, самостоятельно справимся со всем в настоящем, самостоятельно будем строить собственное будущее. Реализация Украиной своих суверенных прав, формирование современной политической нации не есть и не может рассматриваться как политика, направленная против кого-либо”, - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина всегда готова слышать и прислушиваться к мнению партнеров на Востоке и Западе, учитывать их интересы, но вмешательство в наши внутренние дела является недопустимым.

“Мне хотелось бы, чтобы украинские и российские дипломаты на всех уровнях проблемы, неминуемые во взаимоотношениях между любыми странами, выясняли не путем конфронтации и публичной полемики, а за столом переговоров. Считаю также недопустимой любую паузу в развитии сотрудничества между Украиной и Россией”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.