Совет управляющих МВФ утвердил распределение спецправ заимствования
На сумму 250 млрд. долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 250 млрд. долл. США, для обеспечения ликвидности в глобальной экономической системе путем пополнения валютных резервов государств-членов Фонда.
Об этом сообщается в пресс-релиза МВФ.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета 7 августа.
Часть общего распределения, эквивалентная почти 100 млрд. долл. США, будет предоставлена странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе страны с низкими доходами получат более 18 млрд. долл. США.
Общее распределение СДР будет произведено 28 августа 2009 года государствам- членам МВФ, являющимся участниками Департамента специальных прав заимствования (в настоящее время это все 186 государств-членов), пропорционально их существующим квотам в Фонде, которые в целом основаны на их относительном размере в мировой экономике.
В рамках этого распределения каждая участвующая страна получит СДР на сумму, эквивалентную приблизительно 74 процентам ее квоты, и совокупный объем распределений государствам-членам Фонда может достичь суммы, эквивалентной примерно 283 млрд. долл. США, по сравнению с примерно 33 млрд. долл. США (21,4 млрд. СДР) в настоящее время.
В качестве отдельного шага вступила в силу Четвертая поправка к Статьям соглашения МВФ, предусматривающая специальное разовое распределение СДР. Это специальное распределение государствам-членам МВФ будет произведено 9 сентября 2009 года, через 30 дней после даты вступления в силу Четвертой поправки, и повысит отношения кумулятивных распределений u1057 СДР государствам-членам к их квотам на основе общего контрольного коэффициента, как предусмотрено в поправке.
Справка УНИАН. Кредитная квота для Украины в МВФ составляет SDR1,372 млрд. (около 2 млрд. долл. США).