Совет управляющих МВФ утвердил распределение спецправ заимствования

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 250 млрд. долл. США, для обеспечения ликвидности в глобальной экономической системе путем пополнения валютных резервов государств-членов Фонда.

Об этом сообщается в пресс-релиза МВФ.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета 7 августа.

Часть общего распределения, эквивалентная почти 100 млрд. долл. США, будет предоставлена странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе страны с низкими доходами получат более 18 млрд. долл. США.

Общее распределение СДР будет произведено 28 августа 2009 года государствам- членам МВФ, являющимся участниками Департамента специальных прав заимствования (в настоящее время это все 186 государств-членов), пропорционально их существующим квотам в Фонде, которые в целом основаны на их относительном размере в мировой экономике.

В рамках этого распределения каждая участвующая страна получит СДР на сумму, эквивалентную приблизительно 74 процентам ее квоты, и совокупный объем распределений государствам-членам Фонда может достичь суммы, эквивалентной примерно 283 млрд. долл. США, по сравнению с примерно 33 млрд. долл. США (21,4 млрд. СДР) в настоящее время.

В качестве отдельного шага вступила в силу Четвертая поправка к Статьям соглашения МВФ, предусматривающая специальное разовое распределение СДР. Это специальное распределение государствам-членам МВФ будет произведено 9 сентября 2009 года, через 30 дней после даты вступления в силу Четвертой поправки, и повысит отношения кумулятивных распределений u1057 СДР государствам-членам к их квотам на основе общего контрольного коэффициента, как предусмотрено в поправке.

Справка УНИАН. Кредитная квота для Украины в МВФ составляет SDR1,372 млрд. (около 2 млрд. долл. США).