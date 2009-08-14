Эксперт: НБУ ожидает обесценивания гривни

Национальный банк Украины не проводит активных валютных интервенций и допускает девальвацию нацвалюты, поскольку ожидает, что к концу года ситуация с обесцениванием гривни может ухудшиться.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра «Forex Club» Николай ИВЧЕНКО сегодня во время брифинга.

«За последние несколько дней стоимость доллара США на наличном и межбанковских рынках выросла на 30-32 коп. За весь июль доллар вырос на 32 коп. А за четыре дня недели такой же результат», - отметил эксперт. По его мнению, Нацбанк должен сглаживать такие колебания путем увеличения объемов интервенций.

Н.ИВЧЕНКО отметил, что объемы торгов на валютном рынке за первые 7 дней августа составили более 190 млн. долл., это ниже, чем объемы торгов за первые 7 дней июля (224 млн. долл.). Реального увеличения спроса на валютном рынке не произошло, вместо этого произошло снижение предложения.

За прошлый месяц Нацбанк увеличил объем своих интервенций на приблизительно 450 млн. долл. – до 1,1 млрд. долл., и, несмотря на это, доллар подорожал, сказал Н.ИВЧЕНКО.

Он считает, что для того, чтобы НБУ сейчас смог удержать стоимость доллара на уровне 8,10 грн./долл., регулятору необходимо увеличить объемы интервенций на 30-40%.

«В июле средний объем интервенций составляет приблизительно 48 млн. долл. Это сумму необходимо увеличить до 64-66 млн. долл. в день, тогда у нас будет возможность удержать стоимость доллара на уровне 8,10 грн./долл.», - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что НБУ пока не готов на это идти. «Видимо, Нацбанк к концу года оценивает риски обесценивания национальной валюты еще выше. Он считает, что его золотовалютные резервы в сентябре, октябре, ноябре, декабре понадобятся намного больше, чем в данный момент. Поэтому золотовалютные резервы он не тратит, а придерживает», - уверен Н.ИВЧЕНКО.

Таким образом, по его словам, в такой ситуации формируется общее настроение на обесценивание гривни до конца года.