Межбанк: доллар наконец-то начал снижение

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3630/8,4065, к 12:00 сузился спрэд – 8,3830/8,3990. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,3250/8,3400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:40 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,2200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2637/54, к 12:00 цены поднялись до 0,2655/64. К закрытию цены снизились до 0,2642/52. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5500 (-0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,4250/1,4305. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,9380/11,9845, к 12:00 цены повысились до 11,9740/11,9910. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 11,8885/11,9170.