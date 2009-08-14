Эксперт: гривня падает из-за эмиссии ОВГЗ

Стремительная девальвация национальной валюты, которая наблюдается в последние недели, вызвана избыточным предложением гривни, сформировавшимся в связи с большими объемами эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита Государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал финансовый эксперт Эрик НАЙМАН.

Он отметил что по итогам первого полугодия текущего года эмиссия ОВГЗ составила около 10 млрд. грн., при этом с сначала июля проведена эмиссия внутренних гособлигаций почти на 30 млрд. грн.

«Из этих 30 млрд. грн. достаточно, чтобы на рынке оказались всего 5-10 млрд. грн. и мы видим тот скачек, который есть. Это самая фундаментальная причина» – отметил Э.НАЙМАН.

При этом он считает, что в дальнейшем «аппетит Минфина» по наполнению Госбюджета за счет эмиссии ОВГЗ будет только увеличиваться.

«Проблемы в бюджете явные, и они порождают девальвацию гривни» - подчеркивает эксперт.

По мнению Э.НАЙМАНА, у Нацбанка сегодня есть ресурсы для того, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке, при этом если объемы эмиссии ОВГЗ не уменьшатся, его усилия будут напрасными.

«Да, Нацбанк может выбросить из резервов 2-3 млрд. долл. и моментально закрыть эту панику, но он же не контролируют выпуск ОВГЗ. И если он выпустит 20 млрд. долл., а Минфин опять напечатает ОВГЗ, опять их нарисует, то так придет скорый конец валютным резервам. Пока не закончится беспредел в бюджете, мы будем видеть достаточно резкие курсовые колебания», - говорит эксперт.

В свою очередь, экс-секретарь Кабинета Министров Виктор ЛИСИЦКИЙ считает, что отчасти население само виновато в столь значительных темпах девальвации национальной валюты, поддерживая постоянно высокий спрос на доллар.

«Последний курс наличного доллара объясняется тем, что мы покупаем наличного доллара значительно больше, чем продают его банкам, - отметил В.ЛИСИЦКИЙ. - Чем больше мы покупаем или продаем, тем быстрее растет доллар».

По его информации, за январь-июль 2009 года население купило наличных долларов на 4,329 млрд. долл. больше, чем продало.

При этом ЛИСИЦКИЙ отметил, что большинство Украинцев покупает валюту в период ее удорожания, тем самым усиливая девальвацию гривни. Такое поведение населения он назвал «алогичным».

Эксперт также добавил, что в существующих условиях делать дальнейшие прогнозы по ситуации с курсом национальной валюты просто невозможно. «В тех условиях, которые реально сложились, честный прогноз, объективный, обоснованный сделать невозможно», - подытожил он.