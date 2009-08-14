Эксперт: полноценное кредитование возобновится

Полноценное кредитование юридических и физических лиц возобновится во второй половине 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время брифинга высказал руководитель информационно-аналитического центра «Forex Club» Николай ИВЧЕНКО.

По его прогнозу, уже до конца текущего года можно ожидать постепенного возобновления кредитования банками населения.

«По нашим оценкам, кредитный портфель физических лиц будет снижаться в августе, сентябре. Но уже в октябре-декабре кредиты физлиц могут начать увеличиваться. Кредитный портфель физлиц в 2009 г. снизится на 27,6 млрд. грн., то есть 10%», - сказал эксперт. Некоторые банки в данный момент постепенно начинают выдавать автокредиты, ипотечные кредиты и возобновляют потребительское кредитование, отметил Н.ИВЧЕНКО.

Реальные объемы кредитования юрлиц в месяц составляют около 2-3 млрд. долл. Снижение объемов кредитования в июле может также быть объяснено снижением деловой активности. «По нашим оценкам, общий объем кредитования юрлиц составит 30 млрд. грн., или 6,5%, то есть объемы кредитования юрлиц будут постепенно восстанавливаться», - считает эксперт.