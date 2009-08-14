Лицензии на экспорт золота и серебра согласовывать с Минфином?

Министерство экономики предлагает согласовывать выдачу лицензий на экспорт золота и серебра, а также отходов этих металлов с Министерством финансов.

Соответствующие изменения к постановлению Кабинета министров Украины (от 27 декабря 2008 г. №1123) "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов квот в 2009 году" подготовлены Минэкономикой.

В частности, принятие изменений к документу, считают в Минэкономики, даст возможность защитить экономические интересы Украины и обеспечить на государственном уровне контроль за экспортом драгоценных металлов, изделий из них, утиля и отходов драгоценных металлов.

Согласование выдачи лицензий с Минфином даст возможность этому министерству осуществлять надлежащий контроль над экспортом драгоценных металлов, их утиля и отходов.

Справка УНИАН. На сегодняшний день выдачу лицензий на экспорт золота и серебра, а также лома и отходов этих металлов осуществляет Министерство экономики.

Экспорт отмеченных товаров непосредственно государственным учреждением "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" осуществляется без лицензирования. Экспорт и импорт драгоценных металлов, которые принадлежат к банковским металлам, осуществляется в порядке, установленном Национальным банком.