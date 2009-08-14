S&P пересмотрел прогноз рейтинга Ивано-Франковска

Рейтинговое агентство «Standard&Poor`s» пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Ивано-Франковска на «Позитивный».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении экономического и интеграционного развития Ивано-Франковского горисполкома.

Сообщается, что пересмотр прогноза вызван прогрессивными изменениями в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах Украины, в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита.

Кредитный рейтинг города по международной шкале определен на уровне «ССС+», рейтинг по национальной шкале - «uaBB».