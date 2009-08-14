Эксперт: давление на гривню будет возрастать

В четвертом квартале текущего года давление на гривню, скорее всего, возрастет на фоне усиления политической напряженности накануне президентских выборов. Об этом сообщила УНИАН экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

В то же время, по ее словам, "при условии, что правительство будет следовать рекомендациям МВФ и проводить сдержанную бюджетную политику, вряд ли стоит ожидать обвала курса, подобного прошлогоднему, хотя бы по той причине, что у населения будет меньше свободной гривни на руках из-за постепенного проедания сбережений".

Кроме того, по словам экономиста, Национальный банк Украины может достаточно эффективно снижать спрос на валюту, ужесточая монетарную политику.

"Наш базовый сценарий предполагает, что при этих условиях ослабление гривни будет умеренным, и к концу года ее курс составит 8,5 грн./долл. (среднегодовой - 8,22 грн./долл.)", - отметила Е.БЕЛАН.

В то же время, по ее словам, расточительная бюджетная политика повлечет за собой резкое увеличение бюджета дефицита и его монетизацию, создавая дополнительное давление на валютный рынок. "На фоне слабого доверия к национальной валюте это может привести к ситуации, при которой НБУ уже не сможет контролировать курс гривни", - отметила экономист.