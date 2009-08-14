НБУ пополнит золотовалютные резервы средствами МВФ

Осенью Национальный банк Украины пополнит свои золотовалютные резервы средствами Международного валютного фонда в размере, эквивалентном около 2 млрд. долларов США (более 1 млрд. СДР).

Как заявил в комментарии УНИАН исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, такая возможность у НБУ появится после 28 августа в результате решения Совета директоров МВФ о распределении специальных прав заимствования (СДР) для пополнения валютных резервов государств-членов МВФ в общем объеме, эквивалентном 640 млн. долл.

«Скоро (28 августа – УНИАН) ожидается распределение 250 миллиардов долларов, ранее было принято решение о распределении 390 миллиардов, таким образом Нацбанк получит в свои золотовалютные резервы более 1 миллиарда СДР, что будет эквивалентно около 2 миллиардов долларов. Фактически Нацбанку автоматически будут перечислены эти средства в СДР. Однако перевести их в валюту и воспользоваться можно будет через некоторое время – после того, как МВФ разработает специальный инструмент для этого. Думаю, что Фонду понадобиться некоторое время, поскольку последний раз такую операцию Фонд проводил в девяностых годах», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что Нацбанк, при утверждении механизма, в любой момент сможет обменять СДР на ту валюту, которая ему понадобится. Причем, отметил И.УМАНСКИЙ, процент за эти средства, которые предоставляются в бессрочное пользование, будет достаточно небольшой. «Ресурс этот бессрочный. Мы этим ресурсом пользуемся и платим лишь небольшую процентную ставку. Если нам это не надо, то мы можем свернуть обратно и закрыть режим платности ресурса», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Международного валютного фонда 7 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 250 млрд. долл. США, для обеспечения ликвидности в глобальной экономической системе путем пополнения валютных резервов государств-членов Фонда.

Распределение планируется провести 28 августа.

*** СДР - специальные права заимствования, от англ. Special Drawing Rights.