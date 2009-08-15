Эксперт: убыток украинских банков составит 5 млрд. грн.

Банковская система Украины по итогам 2009 года должна продемонстрировать чистый убыток в 5 млрд. грн.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его словам, «кредитный портфель украинских банков продолжал ухудшаться в июле». Это было связано, в первую очередь, с переоценкой качества активов в соответствии с финансовыми отчетам корпоративных клиентов банков за первое полугодие т.г., объяснил аналитик. Результатом стал рост резервов на 8 млрд. грн. в июле, отметил он.

Как считает аналитик, качество активов украинских банков стабилизируется вовтором полугодии 2009 года.

Как сообщал УНИАН, отрицательный финансовый результат украинских банков за 7 месяцев 2009 года составил 18,4 млрд. грн. В Нацбанке объясняют это продолжением роста расходов банков темпами, превышающими темпы роста доходов.

Так, доходы украинских банков в январе-июле выросли на 44,7% - до 84 млрд. 468,401 млн. грн., расходы – на 93,4% - до 102 млрд. 828,891 млн. грн.