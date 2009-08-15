Украина получит некредитные средства от МВФ впервые за всю историю членства в Фонде.

Об этом УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что эти деньги пойдут в резервы НБУ, увеличив их на SDR 1,3 млрд. Однако перевод этих средств в другие валюты потребует организации Фондом сделок, посредством которых Украина будет продавать SDR другим странам-членам, отметил экономист.

А.БЛИНОВ не считает, что НБУ использует эти деньги сразу. В то же время, данное выделение средств Украине повышает потенциал НБУ по проведению валютных интервенций в этом году на 2 млрд. долларов, подчеркнул экономист.

Напомним, осенью Национальный банк Украины пополнит свои золотовалютные резервы средствами Международного валютного фонда в размере, эквивалентном около 2 млрд. долларов США (более 1 млрд. СДР).

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил в комментарии УНИАН, что такая возможность у НБУ появится после 28 августа в результате решения Совета директоров МВФ о распределении специальных прав заимствования (СДР) для пополнения валютных резервов государств-членов МВФ в общем объеме, эквивалентном 640 млн. долл.

«Скоро (28 августа – УНИАН) ожидается распределение 250 миллиардов долларов, ранее было принято решение о распределении 390 миллиардов, таким образом Нацбанк получит в свои золотовалютные резервы более 1 миллиарда СДР, что будет эквивалентно около 2 миллиардов долларов. Фактически Нацбанку автоматически будут перечислены эти средства в СДР. Однако перевести их в валюту и воспользоваться можно будет через некоторое время – после того, как МВФ разработает специальный инструмент для этого. Думаю, что Фонду понадобиться некоторое время, поскольку последний раз такую операцию Фонд проводил в девяностых годах», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что Нацбанк, при утверждении механизма, в любой момент сможет обменять СДР на ту валюту, которая ему понадобится. Причем, отметил И.УМАНСКИЙ, процент за эти средства, которые предоставляются в бессрочное пользование, будет достаточно небольшой. «Ресурс этот бессрочный. Мы этим ресурсом пользуемся и платим лишь небольшую процентную ставку. Если нам это не надо, то мы можем свернуть обратно и закрыть режим платности ресурса», - отметил И.УМАНСКИЙ.