Уманский: оснований для роста доллара осенью нет

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что платежи по внешним долгам, проведенные Украиной в начале августа не могли негативно повлиять на ситуацию на внутреннем валютном рынке страны.

Об этом он заявил журналистам, комментируя заявления экспертов о том, что ослабление гривни произошло в частности в результате действий Минфина.

Он отметил, что выплаты проходили за счет средств третьего транша кредита Международного валютного фонда.

"Мы не выходили на рынок не покупали валюту, и как следствие, не создавали дополнительного спроса именно не межбанке, когда обслуживали внешний долг. 513 миллионов долларов мы заплатили из валютных средств от МВФ", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця" также провели платежи без выхода на валютный рынок.

"Кроме того, мы выходили на рынок с нашими предложениями валюты и снимали дополнительный навес в 380 миллионов долларов и 100 миллионов евро. Поэтому, говорить, что мы сознательно придерживаем валютные ресурсы и пытаемся как государство сыграть на смене курса по крайней мере некорректно", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет оснований ожидать осенью значительного повышения курса доллара. Однако многое, по мнению И.УМАНСКОГО, будет зависеть от негативных ожиданий в обществе, которые могут усиливаться под влиянием политической ситуации.

И.УМАНСКИЙ также отметил, что резкие колебания на валютном рынке не в интересах ни Минфина, ни Нацбанка.