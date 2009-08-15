Госисполнители хотят продавать конфискованное имущество

Государственная исполнительная служба будет требовать передать право государственным исполнителям непосредственно реализовывать конфискованное имущество, “поскольку «Укрспецюст» не справляется с этой функцией”, заявил во Львове во время семинара «Организация работы по предупреждению коррупционных деяний» заместитель министра юстиции – начальник департамента Государственной исполнительной службы Геннадий СТАДНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Г.СТАДНИКА, возможность государственным исполнителям непосредственно реализовывать конфискованное имущество и получать с этого комиссионные предусмотрена в проекте закона о Государственной исполнительной службе Украины.

Во время семинара государственные исполнители отмечали, что на качество их работы влияет продолжительная процедура получения необходимых им документов от БТИ и ГАИ. Следовательно, процесс конфискации имущества у юридических и физических лиц затягивается на месяцы.

«В странах Балтии эту проблему решили путем создание единой информационной базы данных исполнительной службы и регистраторов. Планируется, что такая единая база данных будет создана и в Украине», - заметил Г.СТАДНИК.