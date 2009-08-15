Эксперт: динамика валютного курса зависит от объема интервенций НБУ

Дальнейшая динамика валютного курса будет обусловлена главным образом объемом интервенций Национального банка Украины (НБУ) в понедельник и вторник.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В то же время, считает он, заявление МВФ о глобальном распределении SDR должно обеспечить некоторую краткосрочную поддержку гривне, поскольку в результате получения средств Украиной потенциальные объемы интервенций НБУ в этом году выросли на USD 2 млрд. долларов.

Экономист напомнил, что в пятницу гривня прекратила падение. Национальная валюта вчера укрепилась на 0,2% по сравнению с четвергом, отметил он. При этом за неделю гривня потеряла 3,8% по отношению к доллару, а с начала августа обесценилась на 4,5%, сообщил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3630/8,4065, к 12:00 сузился спрэд – 8,3830/8,3990. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,3250/8,3400 грн./долл.

В 10:40 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,2200.