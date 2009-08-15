Работники Государственной исполнительной службы берут взятки

38 уголовных дел по факту взяточничества было возбуждено в отношении работников Государственной исполнительной службы Украины за первое полугодие 2009 года. Пяти руководителям областных управлений был объявлен выговор.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы 14 августа во время семинара во Львове «Организация работы по предотвращению коррупционных деяний» с участием руководства отделов Государственной исполнительной службы Главных управлений юстиции в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской областях.

«Лидером по количеству уголовных дел, возбужденных против государственных исполнителей, является Донецкая область. Во Львовской области в этом году не зафиксирован ни один факт взяточничества со стороны государственных исполнителей», - сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции во Львовской области со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины – начальника департамента Государственной исполнительной службы Геннадия СТАДНИКА.

«По моему мнению, к взяточничеству приводят определенные нюансы закона о Государственной исполнительной службе, в соответствии с которыми государственный исполнитель по просьбе должника может отсрочить решение о конфискации имущества. Для противодействия коррупции Министерство юстиции разработало проект нового закона о Государственной исполнительной службе, где предусматривается, в частности, повышение зарплаты государственным исполнителям, улучшение материально-технической базы Государственной исполнительной службы», - подчеркнул во время семинара Г.СТАДНИК.