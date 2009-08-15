Валютный курс: хроника событий

На прошедшей неделе снова проявилась чрезвычайно негативная тенденция: гривня девальвировала галлопирующими темпами. Тем не менее, национальная валюта, продемонстрировав резкое падение с понедельника по четверг, неожиданно выросла в пятницу.

Что произошло гривней и то с ней будет дальше, уверенно утоверждать не может никто. Тем не менее, как государственные чиновники, так и финансовые эксперты все же сделали ряд заявлений и прогнозов. Возникла даже дискуссия, как следствие неопределености ситуации...

Хроника недели

В конце предыдущей недели, 7 августа, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту составили 8,0020/8,0335 грн./долл.

В начале прошлой недели, в понедельник 10 августа, торги по доллару США на межбанке открылись высокими котировками – 8,0290/8,0615, к 12:00 цены выросли – 8,0620/8,0750. Уже к закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0430/8,0750 грн./долл. Как видим, произошло очень резкое падение гривни на протяжении всего одной торговой сессии.

11 августа торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0485/8,0770. К 11:00 цены выросли – 8,0780/8,1090. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1190/8,1570 грн./долл. - снова рост доллара.

12 августа на межбанке торги по доллару США открылись такими котировками – 8,1835/8,2105. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,2415/8,2645 грн./долл. - значительный рост доллара.

13 августа - торги по доллару США открылись котировками – 8,2875/8,3315. К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне - 8,3420/8,3575 грн./долл. - продожение роста доллара.

14 августа - торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3630/8,4065. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,3250/8,3400 грн./долл. - снижение доллара.

Итого, курс доллараза четыре дня недели вырос с 8,0020/8,0335 грн./долл. (уровень пятницы 7 августа) до 8,3420/8,3575 грн./долл. (на четверг 13 августа). В результате за данный период курс продажи американской валюты вырос на 32,4 копейки.

Однако результаты торгов последнего дня прошедшей недели (пятницы 14 августа) смягчили падение гривни. Как следствие, по итогам недели курс доллара вырос на 30,7 копейки. Результат настораживает...

Кто виноват?

Как всегда, обвинить в падении гривни поспешили политику правительства и Нацбанка. Однако исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявил, что платежи по внешним долгам, проведенные Украиной в начале августа, не могли негативно повлиять на ситуацию на внутреннем валютном рынке страны.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя заявления экспертов о том, что ослабление гривни произошло в частности в результате действий Минфина.

Он отметил, что выплаты проходили за счет средств третьего транша кредита Международного валютного фонда.

"Мы не выходили на рынок не покупали валюту, и как следствие, не создавали дополнительного спроса именно не межбанке, когда обслуживали внешний долг. 513 миллионов долларов мы заплатили из валютных средств от МВФ", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця" также провели платежи без выхода на валютный рынок.

"Кроме того, мы выходили на рынок с нашими предложениями валюты и снимали дополнительный навес в 380 миллионов долларов и 100 миллионов евро. Поэтому, говорить, что мы сознательно придерживаем валютные ресурсы и пытаемся как государство сыграть на смене курса, по крайней мере некорректно", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет оснований ожидать осенью значительного повышения курса доллара. Однако многое, по мнению И.УМАНСКОГО, будет зависеть от негативных ожиданий в обществе, которые могут усиливаться под влиянием политической ситуации.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что резкие колебания на валютном рынке не в интересах ни Минфина, ни Нацбанка.

Из вышеуказанного следует вывод: дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от в осоновном интервенций НБУ, распределения средств МВФ, а также политической ситуации в стране.

P.S. Тем временем НБУ сообщил, что с начала августа (по состоянию на 17 августа) курс гривни к доллару США на 0,64% снизился (до 7,9055 грн./долл.) на межбанке и на 1,64% (до 8,1381 грн./долл.) - на наличном рынке.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Сложившуюся ситуации в Нацбанке объясняют тем, что спрос на иностранную валюту за указанный период превышал ее предложение.

Изменился также и официальный курс гривни к основным валютам: к доллару США он снизился на 0,66% (до 7,7490 грн./долл.), к евро - на 2,38% (до 11,0756 грн./евро). Относительно российского рубля официальный курс гривни повысился на 0,56% - до 2,4106 грн./10 рублей.

По данным Нацбанка, с начала текущего месяца состоялись четыре валютных аукциона по удовлетворению потребностей физических лиц для погашения задолженности по банковским валютным кредитам. На аукционах было продано 73,6 млн. дол. США, около 1 млн. швейцарских франков и 278 тыс. евро.

Олег Коберник (УНИАН)