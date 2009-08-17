Межбанк: торги по доллару открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3050/8,4065 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2570/0,2587 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7320/11,7765 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4120/1,4122 долл./евро (пятница - 1,4271/1,4273 долл./евро).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,22 грн./евро.