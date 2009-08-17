Тимошенко: МВД возбудило уголовное дело по нарушениям в банке "Киев"

Министерством внутренних дел Украины возбуждено уголовное дело по факту уничтожения финансовых документов в банке "Киев". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительству удалось поставить своего руководителя в этом банке лишь несколько дней назад. "И что интересно, когда проходило затягивание с назначением руководителя этого банка от правительства, в то время массово вывозились документы из банка. Эти документы уничтожались, и когда наша команда вошла с новым руководителем в банк «Киев», задержали людей, которые вывозили документы из банка, которые, по сути, разрушали всю бухгалтерию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что по этому факту возбуждено уголовное дело Министерством внутренних дел.

Она также сообщила, что в ходе проверки в банке "Киев" было обнаружено оружие. «В этом банке было обнаружено достаточное количество оружия, причем тяжелого оружия, и также не было объяснено, ни откуда это оружие взялось в этом банке, ни какую группировку этот банк представлял, что нужно хранить в этом банке целый арсенал», - сказала премьер.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала пожелание, чтобы в будущем Национальный банк «быстрее и динамичнее работал по подготовке банков к рекапитализации». По ее словам, "если бы вовремя были назначены руководители от правительства в эти банки, в частности в банк "Киев", то мы бы значительно быстрее провели оздоровление этого банка".

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в процессе рекапитализации банков правительство обнаруживает «большие пласты нарушений, которые происходили в банковской системе». Именно эти нарушения и привели, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, к возникновению проблем в банках.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк», в частности, получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.