Эксперт: девальвация гривни вызвана возвратом депозитов вкладчикам «Родовид Банка»

Резкая девальвация гривни на прошлой неделе вызвана возвратом депозитов вкладчикам «Родовид Банка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укргазбанка», такое мнение высказал советник главы правления банка, к.э.н. Александр ОХРИМЕНКО.

«Разблокирование депозитных счетов вкладчиков «Родовид Банка» увеличило спрос на наличную валюту, поскольку население поспешило конвертировать забранные деньги с депозитных счетов в валюту, вследствие чего рынок начал чувствовать повышенный спрос на наличную валюту, без дополнительного поступления новой валюты», - отметил А.ОХРИМЕНКО.

По его словам, процесс девальвации гривни, который начался, еще больше стимулировал спрос на валюту, поскольку к физическим лицам добавились и юридические лица, которые работают в «теневой экономике». Примечательно, что девальвация происходила при снижении остатков денег на корсчетах банков с 22 до 18 млрд. грн., подчеркнул эксперт. Фактически, за счет перетекания денег из банковского сектора на наличный рынок и произошло обесценивание нацвалюты.

На сегодня курс гривни зависит от интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном рынке. «В этой ситуации экспортеры не спешат и не будут спешить продавать валюту. Потому основным крупным продавцом валюты может выступить только НБУ», - считает А.ОХРИМЕНКО. По его мнению, если интервенции будут носить активный характер, то вернуть курс доллара к отметке 7,7-7,8 грн. будет не сложно. Иначе ориентиром курса доллара в ближайшее время будет 8,2-8,5 грн.

В то же время, эксперт отмечает, что на мировых рынках курс доллара по отношению к евро падает и уже в ближайшее время ориентиром для покупки евро будет 1,44 долл. «Это во многом вызвано тем обстоятельством, что экономика Германии и Франции показала по итогам второго квартала рост 0,3%. Это прямое доказательство того, что

экономика этих стран выходит из рецессии, тогда как экономика США пока еще отстает в этом вопросе», - говорит А.ОХРИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 3 августа в ОАО «Родовид Банк» начали выдавать депозиты клиентам. Всего за первую неделю (с 3 по 7 августа) было выдано 380 млн. грн.