Тимошенко: ситуация во внешней торговле поможет гривне

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сокращение отрицательного сальдо внешней торговли позволяет обеспечить стабильность национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«В первом полугодии 2008 года отрицательное сальдо торговли составляло 7 млрд. (долларов) – это достаточно серьезный объем, а сейчас за первое полугодие 2009 года отрицательное сальдо в торговле сократилось до 471 млн. (долларов). То есть, сокращение почти в 15 раз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такая ситуация во внешней торговле создает предпосылки для стабильности национальной валюты.

«Это свидетельствует о том, что сегодня никаких предпосылок для колебаний национальной валюты не существует. Сегодня все экономические показатели говорят о том, что гривна должна укрепляться», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала Национальный банк Украины срочно навести порядок на валютном рынке.

«То, что мы наблюдаем сейчас с ослаблением национальной валюты, – это не поясняется никакими экономическими основаниями, никакими кризисными основаниями. Я считаю, что просто на горе страны продолжают зарабатывать десятки миллиардов гривен. И я обращаюсь к Национальному банку срочно навести порядок с курсом гривны, потому что далее стабилизировать экономику будет чрезвычайно сложно, если не привести в порядок политику Национального банка по стабильности курса гривни», - подчеркнула глава правительства.