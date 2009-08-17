НБУ может снять мораторий на выдачу вкладов в банке «Киев»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена на этой неделе обратиться к Национальному банку Украины с просьбой снять мораторий на выдачу депозитных вкладов в банке «Киев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«На этой неделе я буду обращаться к Национальному банку с предложением снять мораторий на возвращение депозитов по банку «Киев» и начать возвращение депозитов людям, которые вложили свои деньги в банк «Киев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 июня с. г. Кабинет министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – "Укргазбанка", "Робовид Банка" и банка "Киев". В капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Сегодня, 17 августа, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что платежные системы «Укргазбанка» и «Родовид Банка» полностью восстановлены. «Полностью восстановлена платежная система этих банков, беспрепятственно люди могут проводить все операции со своими деньгами – депозитами, кредитами. Банки вышли на нормальную, здоровую систему работы», - сказала премьер-министр.