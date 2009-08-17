Отрицательное сальдо внешней торговли Украины уменьшилось в 15 раз

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом полугодии 2009 года уменьшилось в 15 раз – до 471,7 млн. долл. США против 7 млрд. 068,7 млн. долл. в январе-июне 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 2 млрд. 443,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 972 млн. против, соответственно, 9 млрд. 836,6 млн. долл. и 2 млрд. 767,9 долл. в первом полугодии 2008 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-июне 2009 года уменьшился до 22 млрд. 095,7 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 45 млрд. 379,9 млн. долл.), причем импорт товаров составил 19 млрд. 773,7 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 42 млрд. 424,2 млн. долл.), импорт услуг – 2 млрд. 322 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 2 млрд. 955,7 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии т.г. уменьшился до 21 млрд. 624 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 38 млрд. 311,2 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 17 млн. 330 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 32 млрд. 587,6 млн. долл.), экспорт услуг – 4 млрд. 294 млн. долл. (в I полугодии 2008 года – 5 млрд. 723,6 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.