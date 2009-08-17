Главой правления банка «Киев» стал Маслов

Председателем правления ПАО «АКБ «Киев» стал Юрий МАСЛОВ.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о назначении принято 14 августа текущего года.

Ранее Ю.МАСЛОВ возглавлял одесские филиалы АКБ “Укрсоцбанк” и ПАО "Первый украинский международный банк».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Киев». Временным администратором назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

10 июня 2009 года Кабинет Министров Украины принял постановление о докапитализации первых трех негосударственных банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Размер докапитализации банка «Киев» составит 3 млрд. 565,294 млн. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 99,936931402%.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал - 2,25 млн. грн., собственный капитал - «минус» 612,623 млн. грн.

Банк «Киев» закончил І полугодие с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.