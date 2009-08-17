Минфин готовит проект Госбюджета-2010

Министерство финансов Украины готовит проект Государственного бюджета на 2010 год для подачи его в Верховную Раду до 15 сентября.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УНАНСКИЙ.

Он также сообщил, что Минфин и Министерство экономики согласовали прогнозный уровень инфляции на 2010 год в размере 9,7%, рост ВВП - 3%.

«Это согласованные позиции по относительным цифрам, но есть вопросы по номинальным цифрам», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что «бюджетный процесс идет четко по графику».

Что же касается межбюджетных отношений, то, по мнению и.о. министра финансов, этот вопрос должен решаться в политической плоскости. «Чем быстрее мы это решение примем, тем легче нам будет его правильно оформить», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы Госбюджет на 2010 год был подготовлен с учетом межбюджетных отношений, определенных новой редакцией Бюджетного кодекса, принятой Верховной Радой 23 июня.

Вместе с тем, 20 июля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, и вето Президента парламентом еще не преодолено.

Справка УНИАН. 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тыс. бюджетов вместо 700, существующих сегодня.