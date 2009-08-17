НБУ: курс гривни к доллару на межбанке с начала августа снизился на 0,64%

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о снижении курса гривни к доллару США с начала августа на 0,64% (до 7,9055 грн./долл.) на межбанке и на 1,64% (до 8,1381 грн./долл.) - на наличном рынке.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Сложившуюся ситуации в Нацбанке объясняют тем, что спрос на иностранную валюту за указанный период превышал ее предложение.

Изменился также и официальный курс гривни к основным валютам: к доллару США он снизился на 0,66% (до 7,7490 грн./долл.), к евро - на 2,38% (до 11,0756 грн./евро). Относительно российского рубля официальный курс гривни повысился на 0,56% - до 2,4106 грн./10 рублей.

По данным Нацбанка, с начала текущего месяца состоялись четыре валютных аукциона по удовлетворению потребностей физических лиц для погашения задолженности по банковским валютным кредитам. На аукционах было продано 73,6 млн. дол. США, около 1 млн. швейцарских франков и 278 тыс. евро.