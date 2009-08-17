Прямые инвестиции в Украину снизились на 59,8%

В первом полугодии 2009 года иностранные инвесторы направили в экономику Украины 2 млрд. 699,7 млн. долл. прямых инвестиций, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, составил 2 млрд. 358,6 млн. долл., что на 65,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 861 млн. долл., операции с недвижимостью, арендой, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 454,9 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 141,5 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 582 млн. долл., в том числе перерабатывающей – на 522,6 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность – на 207,8 млн. долл. и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 106,1 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 июля 2009 года составил 37 млрд. 965,7 млн. долл., что на 6,6% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одного человека составляет 823,9 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 июля 2009 года составила 6 млрд. 149,7 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 июля 2009 года составил 44 млрд. 115,4 млн. долл.

В первом полугодии 2009 года из Украины в экономики других стран мира направлено 25,9 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов.

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 июля 2009 года составил 6 млрд. 226,8 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 июля 2009 года составила 123,4 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 350,2 млн. долл.