Евро укрепляет свои позиции к иене и доллару

Курс единой европейской валюты растет по отношению к американскому доллару и японской иене вследствие ожиданий публикации макроэкономических показателей в Германии, сообщает k2kapital..

В частности, сегодня будет опубликован индекс деловых ожиданий в Германии за август. Предполагается, что данный показатель продемонстрировал рост в текущем месяце с 39,5 пунктов до 45, что может добавить оптимизма участникам рынка, так как в случае оправдания ожиданий данный уровень станет самым высоким с мая 2006 г.

Доллар торгуется на уровне $1,4115 за евро против $1,4046 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 94,92 иены/$ против 94,5 иены/$ накануне. К евро курс японской валюты составляет 134 евро против 133,08 иены/евро в предыдущую торговую сессию.