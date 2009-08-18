США впервые могут оказаться в состоянии технического дефолта

Как предупредил членов конгресса США министр финансов Тимоти Гайтнер, федеральное правительство, продолжающее одалживать деньги, достигнет в начале октября потолка госдолга, который закреплен сейчас законом на уровне 12,1 трлн долл. Он призвал как можно быстрее принять законопроект, разрешающий администрации занять еще больше средств. Иначе, указал Т.Гайтнер, Америка впервые может оказаться в состоянии технического дефолта по своим обязательствам, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Россия в настоящее время занимает седьмое место в списке крупнейших кредиторов американского правительства. Об этом сообщило в понедельник Министерство финансов США, обнародовав данные о зарубежных держателях гособлигаций по состоянию на июнь. У России находится американских ценных бумаг на сумму 119,9 млрд долл.

Больше всего облигаций США приобрели Китай - на 776,4 млрд долл., Япония - на 711,8 млрд долл.

В первую десятку также вошли - Великобритания /214 млрд долл./; группа из 15 стран-экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию и Венесуэлу /191 млрд/, группа стран Карибского бассейна /189,7 млрд/, Бразилия /139,8 млрд/, Люксембург /104,2 млрд/, Гонконг /99,8 млрд/ и Тайвань /77 млрд/.

Помимо государств, американские казначейские бумаги покупают иностранные юридические и физические лица, равно как и отечественные компании, фонды и частные лица.