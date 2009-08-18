В США раскрыта крупнейшая в мире кража данных кредитных карт

О раскрытии одной из крупнейших в истории США краж объявило Министерство юстиции страны.

В распространенном заявлении сообщается о предъявленных обвинениях 28-летнему жителю штата Флорида Альберту ГОНСАЛЕСУ, которому инкриминируется попытка взлома компьютерных систем и воровства данных 130 млн. кредитных и дебетовых карт, сообщает NEWSru.

А.ГОНСАЛЕСУ помогали два сообщника, имена которых не названы. По данным российского телеканала “Вести”, оба сообщника - выходцы из России.

А.ГОНСАЛЕСУ предъявлены обвинения в преступном сговоре и заговоре с целью мошенничества с использованием хакерских технологий.

Среди пострадавших оказались как минимум четыре финансовые компании и крупные торговые сети.

Осуществлять свой преступный бизнес злоумышленники начали в 2006 году. Они изучили выбранные ими компьютерные системы, провели мощные атаки на них, после чего разослали полученные сведения на серверы в штатах Калифорния и Иллинойс, а также в Латвии, Украине и Нидерландах.

Жертв они выбирали из списка 500 самых успешных компаний, который составляет журнал Fortune.

В сообщении Минюста США говорится о том, что А.ГОНСАЛЕСУ грозит в общей сложности 25 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Это уже не первое крупное дело в отношении А.ГОНСАЛЕСА. Около года назад ему были предъявлены обвинения в попытке взлома компьютерных серверов ресторанной сети, а также в краже данных 40 млн. кредитных карт.

По первому из этих случаев судебный процесс начнется в сентябре 2009 года, а по второму вердикт должен быть вынесен в 2010 году.