Акции ВТБ оценены в 4,8 коп за акцию

Российский банк ВТБ в преддверии допэмиссии оценен на уровне 4,80 копейки за акцию, сказал Рейтер источник, близкий к Совету.

"Это оценка оценщиков, которая должна быть обсуждена на комитете по аудиту и одобрена на Набсовете", - сказал источник.

Другой источник, знакомый с планами банка, подтвердил, что оценка "очень близка к этой цифре".

Третий источник, знакомый с ходом подготовки допэмиссии, сказал Рейтер, что Наблюдательный совет определит цену размещения 27 августа, и подтвердил оценку на уровне 4,80 копейки.

Торги акциями ВТБ в понедельник закрылись на уровне 4,1 копейка, потеряв за день 2,38 процента на падающем рынке.

В начале августа источник Рейтер, знакомый с обсуждением допэмиссии, говорил, что банк обсуждает SPO, ориентируясь на рыночную цену и допуская премию к рынку.

Таким образом, второй по величине госбанк в большей степени ориентируется не на привлечение миноритарных акционеров в допэмиссию, а на рекапитализацию за счет основного акционера - государства.

ВТБ готовит допэмиссию в размере до 9 триллионов штук номиналом 1 копейка, или 57,3 процента увеличенного уставного капитала.

С 5 по 24 августа ВТБ принимает заявки на покупку акций допэмиссии в рамках преимущественного права. После этого наблюдательный совет банка определит цену размещения акций.