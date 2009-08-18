Межбанк: торги по доллару открылись 8,3130/8,3445 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3130/8,3445 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2603/0,2618 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились до уровня 11,7465/11,7830 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,4127/1,4129 долл./евро (понедельник – 1,4120/1,4122 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой и продажей долларов США по курсу 7,76/7,90 грн./долл.