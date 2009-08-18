Минфин разместил ОВГЗ на сумму 99 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 17 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 99 млн. 415,2 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 9 млн. 11,5 тыс. грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 17 февраля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 131,1 тыс. грн. с уровнем доходности 25,5% годовых и погашением 14 июля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 82 млн. 272,6 тыс. грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 11 апреля 2012 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.