Госфинмониторинг получил 40 запросов от иностранных финразведок

Государственный комитет финансового мониторинга Украины за июль текущего года получил 40 информационных писем от подразделений финансовой разведки других стран по поводу подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

В то же время в течение июля в Госфинмониторинг поступило 11 запросов от финансовых разведок мира. Наиболее активный обмен информацией осуществлялся с подразделениями финансовых разведок США, Германии, Латвии, Литвы и России.

По словам председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО, информация ПФР является важным элементом при формировании обобщенных материалов, и в ряде случаев является основным подтверждением подозрения в отмывании средств.

По его словам, Госфинмониторинг постоянно принимает ряд мер, с целью усиления взаимодействия с подразделениями финансовых разведок других стран в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов. В частности, с целью налаживания более эффективного взаимодействия и обсуждения совместных мероприятий, в начале сентября Госфинмониторинг планирует проведение рабочего совещания с представителями финансовых разведок Канады и Дании.