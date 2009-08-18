Британские инвесторы против гарантированных бонусов

Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers, или ABI), которая представляет крупнейших институциональных инвесторов, выступает против привлечения известных трейдеров за счет бонусных гарантий, сообщает k2kapital..

"Гарантированные бонусы стали серьезной проблемой. Мы обсуждаем этой с нашими членами. Постепенно с практикой гарантированных бонусов будет покончено", - заявил The Guardian Питер Монтагнон (Peter Montagnon), руководитель подразделения по отношениям с инвесторами ABI.

Поводом для нового обсуждения бонусной системы мотивации стал недавний скандал, когда проблемный банк Barclays попытался перекупить пять трейдеров из J.P.Morgan, пообещав им выплатить 30 млн. фунтов в виде бонусов.

Британский финансовый регулятор, Агентство по финансовым услугам (Financial Services Authority, или FSA) также выступает за корреляцию между зарплатами и премиями банкирам и рисками по операциям, которые они осуществляют. Издание напоминает, что руководитель агентства Гектор Сантс (Hector Sants) требует, чтобы FSA был предоставлен доступ к персональным трудовым контрактам.