Эксперт: Ющенко хочет возложить ответственность на Кабмин

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что заявление заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПОПОВА относительно возможной девальвации гривни в случае преодоления парламентом вето Президента в вопросе выделения средств для проведения Евро-2012 – это попытка переложить ответственность за состояние на финансовом рынке на плечи правительства.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

По его словам, Президент Виктор ЮЩЕНКО «фактически умывает руки», осознавая, что вето на закон о Евро-2012 будет преодолено. «Он сознательно едва ли не инициирует повышение инфляционных ожиданий общества, говоря о том, что неминуема девальвация гривни. При этом он также пытается дистанцироваться и от неадекватных действий финансового регулятора, даже не пытаясь прибегнуть к жестким и эффективным мероприятиям», - считает эксперт.

В то же время, отметил В.БАЛА, существенное сокращение отрицательного торгового баланса фактически лишает Нацбанк профессиональных аргументов в пользу неоправданных скачков курса.

«И именно Президент, а не правительство станет первой жертвой такой политики руководства НБУ», - заявил эксперт.

В этом контексте В.БАЛА заявил: «Социология однозначно показывает, что избиратель видит виноватым в девальвации гривни, прежде всего, Президента. Это значит, что дальнейшие игры с курсом опасны уже не только для экономики страны, но и для электорального имиджа В.ЮЩЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 17 августа И.ПОПОВ заявил, что Секретариат Президента предупреждает о резком росте инфляции в случае преодоления вето на закон о финансировании Евро-2012 за счет средств НБУ.

По словам И.ПОПОВА, Секретариат Президента обеспокоен ситуацией, сложившейся с законом о финансировании финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, которое народные депутаты стремятся предусмотреть за счет средств Национального банка Украины. И.ПОПОВ отметил, что основной целью этого законодательного акта является намерение двух самых больших фракций парламента – БЮТ и Партии регионов – распределить между собой средства, выделение которых предусмотрено этим законом. И.ПОПОВ подчеркнул, что, кроме угрозы нецелевого использования этих средств, подобные действия приведут к резкому росту инфляции и обвалу курса гривни.