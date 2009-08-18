Откуда оружие в банке "Киев"?

ГУ МВД Украины в Киеве должен установить происхождение нескольких единиц оружия, которое было найдено и изъято 14 августа в офисе одного из руководителей АКБ «Киев».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В ДСО также отметили, что с целью проведения дальнейшей экспертизы изъятое оружие было передано в столичный главк милиции. Расследование по этому факту продолжается.

В то же время, как сообщили информированные источники, милиция изъяла для проверки три единицы оружия: наградной пистолет "Форт", военную ракетницу и стартовый пистолет.

Как сообщал УНИАН 17 августа на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО информировала, что во время проверки в банке "Киев" было выявлено оружие. «В этом банке было выявлено достаточное количество оружия, причем тяжелого оружия, и также не было объяснений ни откуда это оружие в этом банке, ни какую группировку этот банк представлял, чтобы надо было хранить в этом банке целый арсенал», - сказала премьер.