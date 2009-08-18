Акимова: Рост госдолга до 36% ВВП вызывает опасения

Рост государственного долга Украины до конца 2009 года до 36% ВВП вызывает большие опасения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила министр экономики теневого правительства, народный депутат фракции Партии регионов Ирана АКИМОВА.

«С осени 2008 года государственный долг вырос практически втрое. До конца года он будет составлять порядка 36% ВВП. Динамика роста госдолга такими темпами внушает большие опасения… К концу года на одного жителя Украины, включая младенца и старика, сумма долга будет равна порядка 1000 долларов, а еще год назад она была порядка 380 долларов», - отметила И.АКИМОВА.

Она также отметила, что рассчитываться по этим долгам придется будущим поколениям Украины.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 218,861 млрд. грн. или 28,683 млрд. долл. США.

31 июля текущего года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство прогнозирует увеличение до конца этого года уровня государственного долга с 30% до 36,6% ВВП.

В бюджете на 2009 год номинальный ВВП предусмотрен в размере 1,062 трлн. грн.