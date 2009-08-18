Эксперты: Украина вышла из кризиса

Эксперты говорят, что Украина вышла из кризиса, при этом прогнозируют, что спад экономики в 2009 году будет измеряться двузначным числом.

Как передает корреспондент УНИАН, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР отметил, что сегодня можно говорить фактически о завершении кризиса в Украине.

«Я считаю, что кризис в Украине закончился», - сказал А.ПАСХАВЕР.

В то же время он отметил, что в данном случае речь идет о прекращении падения экономики, а для того, чтобы восстановились темпы ее развития, должно пройти еще некоторое время.

По словам А.ПАСХАВЕРА, в некоторых отраслях падение прекратилось еще весной, но для того, чтобы более детально проанализировать ситуацию, были необходимы данные за более длительный промежуток времени.

«Мы вышли из спада. Мы значительно ниже (чем были до кризиса - УНИАН), но мы не падаем дальше», - подчеркнул А.ПАСХАВЕР.

Он сообщил, что промышленность «прошла дно» еще в феврале, после чего пять месяцев был рост, строительство также медленно «нагоняет» докризисные показатели, а сельское хозяйство кризис почти не затронул. Именно эти три отрасли, по словам А.ПАСХАВЕРА, и замедляют падение.

Кроме того, он считает, что показатели оптовой и розничной торговли дают основания говорить о некотором оживлении производственного и потребительского спроса, что является симптомом выздоровления экономики.

В то же время А.ПАСХАВЕР отметил, что работодатели, направляя сотрудников в отпуск «за свой счет», применяя частичную занятость, и за счет ряда других мероприятий ограничивают потребительский спрос. Кроме того, в период кризиса население старается направлять имеющиеся средства на покупку наиболее стабильных, по их мнению, активов – долларов и золота. Государство также не проводит какой-либо политики в части стимулирования потребительского спроса на отечественные товары, как это делается в европейских странах.

По мнению А.ПАСХАВЕРА, несмотря на то, что украинцев убеждали, что кризис будет длиться чуть ли не десятилетие, уже сегодня можно говорить об улучшении ожиданий населения относительно продолжительности кризиса в Украине.

В то же время, основными рисками усугубления кризисных процессов эксперт называет нестабильность курса гривни, отсутствие процесса кредитования экономики, а также отсутствие спроса на украинский экспорт.

В свою очередь, руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ дал более сдержанную оценку состояния украинской экономики и отметил, что сегодня «еще нет оснований впадать в эйфорию». При этом он согласился, что, действительно, можно говорить о замедлении спада в последние два месяца. Но он высказал опасение, чтобы эти «зеленые побеги в будущем не превратились в удобрение для нового спада».

«Я еще в мае не считал, что большинство отраслей прошли дно, по июню я увидел, что кроме транспорта и торговли большинство отраслей прошли январское дно. Я термин «дно» не очень люблю, но добавлю, что это локальное дно, потому что строительство в прошлом году три раза тестировало дно – нащупывало, отталкивалось, брало лопату и копало новое дно. Поэтому, дай Бог, чтобы этого не случилось», - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

По его словам, несмотря на наблюдаемую позитивную динамику, падение экономики Украины по итогам текущего года будет измеряться двузначной цифрой. «Волна оптимизма только вызревает, и слишком ранний серфинг на этой волне будет неуместен», - подчеркнул В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июле 2009 года составил 26,7%, по сравнению с июлем 2008 года, в январе-июле 2009 года – 30,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По сравнению с июнем 2009 года, в июле т.г. зафиксирован рост промпроизводства на 4,9%.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после анализа статистики по промпроизводству высказала уверенность, что экономика страны демонстрирует постепенное оздоровление, и правительству удастся преодолеть кризис самостоятельно, без помощи других ветвей власти. Она также высказала надежду, что до конца года удастся возобновить прежние объемы производства в металлургии, поскольку, по словам премьера, «по всем направлениям металлургической промышленности идет уверенный и достаточно динамичный рост» - в июле, по сравнению с июнем рост производства чугуна составил 17,3%, стали – 20,4%, проката черных металлов – 23,2%.