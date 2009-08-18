Ющенко недоволен политикой НБУ по рефинансированию банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО недоволен политикой Национального банка по рефинансированию банков.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ. Основными темами встречи стали ситуация на валютном рынке и первоочередные меры, необходимые для стабилизации гривни, а также состояние рефинансирования и рекапитализации банков.

Глава государства выразил твердое убеждение в том, что объективных оснований для падения курса национальной валюты нет.

«Сегодня нет факторов, которые могут негативно влиять на стабильность курса гривни, кроме одного - неуправляемого дефицита бюджета. Но это вопрос очень легко исправляется - участием Национального банка или неучастием, поддержкой слабой или жесткой бюджетной политики Украины. Все должно быть подчинено одному - стабильность национальных денег», - предупредил Президент.

Комментируя поведение НБУ в этом вопросе, Президент выразил обеспокоенность тем, что НБУ является единственным покупателем облигаций внутреннего государственного займа, на что израсходовал 36 млрд. грн. «Эта позиция является серьезной опасностью относительно дестабилизации гривни», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он предложил совместно наработать тактические шаги Национального банка относительно финансирования местного и государственного бюджетов, а также обсудить ряд мер для возобновления доверия населения к гривне. «Ваша задача - это стабильные деньги. Это единственная миссия Национального банка. Факторы, которые классически влияют на стабильность гривни, в Украине отсутствуют. Есть одна проблема - дефицит бюджета», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил недовольство политикой рефинансирования банковской системы, которую проводит НБУ. Негативным примером, подтверждающим ее непрозрачность, является рефинансирование группы банков, которые были обоснованно обвинены в спекулятивных операциях с целью завышения курса.

Президент напомнил, что с представителями этих банков состоялась встреча под его председательством, во время которой им была четко доведена необходимость соблюдать государственные интересы в финансовой сфере. «Мы должны проводить ясную политику: банк, который не работает на национальный интерес, не является партнером центрального банка», - убежден Президент.

Он также выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся вокруг вопроса рекапитализации банков и платежностью банковской системы. «12 месяцев кризиса - а украинская банковская система не рекапитализирована. Ни одна страна в мире, в Европе так не отнеслась к рекапитализации банковской системы, к ее национализации, как Украина», - констатировал Президент.

Отдельно он отметил то, что НБУ должен отстоять свое исключительное право давать профессиональные публичные комментарии тенденций на валютном рынке, что должно минимизировать спекуляции вокруг этих вопросов в информационном пространстве.