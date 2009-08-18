Председателем правления «Укргазбанка» стал Морозов

Председателем правления «Укргазбанка» стал Александр МОРОЗОВ. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

А.МОРОЗОВ на указанную должность назначен решением комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 12 августа 2009 года №430.

Как сообщалось, ранее А.МОРОЗОВ приказом временного администратора №293 от 17 июля 2009 года был назначен и. о. председателя правления АБ «Укргазбанк».

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году. С 9 июня 2009 года в банке работает временный администратор.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн. Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 76 млн. грн. против 64 млн. грн. прибыли годом ранее.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.