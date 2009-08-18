Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО упрекает прокуратуру в низкой эффективности проверок соответствия законодательству актов Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил во время встречи с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО.

За IV квартал 2008 года и 2009 год Генеральной прокуратуре Украины предлагалось осуществить проверку соответствия законодательству Украины положений 49 актов Кабинета министров и 18 фактов нарушений законодательства в действиях должностных лиц. В итоге прокуратура опротестовала только 2 поручения премьер-министра (о транспортировке нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» и о запрещении руководителям центральных органов исполнительной власти без согласования с премьер-министром или первым вице-премьер-министром предоставлять на запрос органов государственной власти официальные информационно-аналитические и дополнительные материалы) и положения 18 правительственных актов, из них по 5 ведется судебное разбирательство.

Комментируя эту статистику, В.ЮЩЕНКО констатировал, что позитивная динамика обеспечения соблюдения законов Украины пока не достигнута. Глава государства отметил, что результатом опротестования незаконных правительственных актов должна стать отмена такого акта органом, который его принял.

Однако, по информации Президента, большинство протестов прокуратуры отклоняются премьер-министром от имени Кабмина.

Поэтому Президент выразил требование к Генеральной прокуратуре немедленно обратиться в судебные органы в порядке, предусмотренном законодательством, об отмене незаконного правового акта.

В.ЮЩЕНКО также обратился к генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль вопросы, по которым ранее были направлены соответствующие обращения.

В.ЮЩЕНКО обеспокоен затягиванием с решением, в частности, постановления относительно законности действий должностных лиц Минфина, Госказначейства, касающихся непредоставления сведений в объемах и согласно перечню, определенным Указом Президента Украины от 12 мая 2009 года №03-02/177 «О мерах по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине».

При этом Президент оценил это постановление как противоречащее нормам законодательства, в частности Закону Украины «Об информации», который гарантирует право на информацию установлением обязанности органов государственной власти информировать о своей деятельности.

В немедленной проверке Генпрокуратуры нуждается законность распоряжений Кабмина от 27 августа 2008 года №1157-р, 17 сентября 2008 года № 1315-р, 24 сентября 2008 года № 1277-р, от 16 октября 2008 № 1451-р, 19 ноября 2008 года № 1331-р, 10 декабря 2008 года № 1519-р (о предоставлении субъектам ведения хозяйства специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукциона).

Особую обеспокоенность Президента также вызывало распоряжение Кабинета министров от апреля 2009 года №352-р «О передаче государственного предприятия «Научно-технический центр «ОРТ» в сферу управления хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров Украины».

В.ЮЩЕНКО отметил, что указанное постановление Кабинета министров - это “прямая угроза свободе слова и нарушение правовых норм информационного пространства”.