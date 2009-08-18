Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать позиции: торги по доллару открылись котировками 8,3130/8,3445 грн./долл., к закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,3120/8,3220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:40 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,22 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2603/0,2618 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2603/0,2610 грн./рубль. К закрытию цены понизились - 0,2601/0,2608 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,88 рубля за доллар (-0,4850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,4070/1,4155 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7465/11,7830 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз - 11,7445/11,7620 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,7235/11,7375 грн./евро.