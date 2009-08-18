Китай является крупнейшим кредитором США

Китай занимает первое место в списке крупнейших кредиторов американского правительства. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщило в понедельник, 17 августа, министерство финансов США, обнародовав данные о зарубежных держателях гособлигаций по состоянию на июнь.

Китай приобрел облигации США на сумму 776,4 млрд. долл. Вторым по величине кредитором США является Япония – владеет гособлигациями на сумму 711,8 млрд. долл.

Россия в настоящее время занимает седьмое место в списке крупнейших кредиторов американского правительства – владеет американскими ценными бумагами на сумму 119,9 млрд. долл.

Как предупредил членов Конгресса США министр финансов Тимоти ГАЙТНЕР, федеральное правительство, продолжающее одалживать деньги, повысит в начале октября госдолг до «потолка», который закреплен сейчас законом на уровне 12,1 трлн. долл.