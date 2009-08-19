Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,3050/8,3325 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2592/0,2604 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7035/11,7315 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4093/1,4095 долл./евро (вторник - 1,4127/1,4129 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,80/7,95 грн./долл.