Минфин готовит проект бюджета-2010 с дефицитом почти 4% ВВП

Министерство финансов Украины готовит проект государственного бюджета на 2010 год с дефицитом в 3,98% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он сказал, что все прогнозные макропоказатели госбюджета следующего года были согласованы с МВФ.

Вместе с этим он отметил, что, несмотря на то, что Нацбанк до сих пор не предоставил принципы финансово-кредитной политики на следующий год, бюджет будет подготовлен и подан в Верховную Раду до 15 сентября.

«Мы обязательно подадим проект бюджета до 15 сентября», - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, проект бюджета на 2010 год рассчитывается с прогнозным показателем инфляции 9,7% и ростом ВВП 3%.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что приглашает 31 августа – 4 сентября специальную миссию Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ для участия в подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.

По ее мнению, такое участие специалистов МВФ станет еще одним стабилизирующим фактором в подготовке проекта госбюджета-2010.