НБУ продолжает тормозить рекапитализацию банка «Надра»

Национальный банк Украины продолжает тормозить решение вопроса о рекапитализации банка «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Наша позиция по банку «Надра» остается неизменной. Мы готовы рассматривать предложение Национального банка о капитализации этого банка. Но для этого предложение должно поступить, и оно должно содержать условия реструктуризации задолженностей, в частности внешних. К сожалению, таких предложений от Национального банка мы еще не получили», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В связи с этим он отметил, что обвинения в адрес правительства и Министерства финансов в затягивании решения вопроса о капитализации банка «Надра» абсолютно безосновательны.

Как сообщал УНИАН, 12 августа И.УМАНСКИЙ заявил, что Нацбанк фактически тормозит процесс рекапитализации банка «Надра», не выполняя ранее достигнутые договоренности.

17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ, говорится, что НБУ намерен в ноябре т.г. содействовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.

6 августа в интервью трем украинским телеканалам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала разрешить ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» в течение месяца.