Украина в апреле-июне привлекла 1,5 млрд.долл. инвестиций

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина в апреле-июне 2009 года привлекла 1,5 млрд. долларов иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании правительства.

«Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом года, в два раза увеличился объем иностранных инвестиций в экономику Украины. Цифра достаточно весома, во втором квартале в Украину поступило более 1,5 млрд. долларов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что увеличение потока иностранных инвестиций в национальную экономику является признаком оздоровления экономики и выхода страны из кризиса.

«Если в таких масштабных объемах иностранные инвестиции поступают в Украину – это означает, что к Украине есть доверие, в Украине интересно вести бизнес и Украина входит в систему стран, которые интересны для международных инвесторов. Это важно», - добавила она.