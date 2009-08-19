Уголовные дела в отношении банков передадут в суд через год

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что уголовные дела по фактам злоупотреблений в банках могут быть переданы в суд не раньше, чем через год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ЛУЦЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Следователям предстоит провести колоссальный объем работ: финансовые экспертизы, задержание лиц, которые будут подозреваться в совершении служебных преступлений, лиц, подозреваемых в разворовывании средств в особо крупных размерах. Это колоссальный объем работы, который будет проводиться не меньше года», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр не исключил, что люди, совершившие эти преступления и понимающие возможную ответственность, будут стремиться скрыться от расследования. «Мы это уже ощущаем даже после первых проверок в банках», - сообщил он.

По мне нию Ю.ЛУЦЕНКО, проверки финансовой документации в банках, собственником которых стало государство, свидетельствуют о том, что в последнее время в результате рефинансирования Национальным банком коммерческих банков произошло «циничное разграбление финансовых потоков в особо крупных размерах».

«При этом вкладчики банков так и не получили своих вкладов, а средства были фактически разворованы при участии должностных лиц отдельных коммерческих банков», - констатировал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что в ходе тщательного расследования всех финансовых злоупотреблений удастся выйти на организованную преступную группировку.