Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства банка «Надра»

Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году юридическим лицам кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Проверкой установлены нарушения при предоставлении кредита обществу с ограниченной ответственностью «КЛО» на сумму 173 млн. грн. для финансирования проекта по строительству коттеджного городка на территории Макаровского района Киевской области. При этом залогом этого кредита стали корпоративные права на 2% уставного фонда в 747 грн., корпоративные права на 97% уставного фонда, оцененного в 32 тыс. грн. с 24 земельными участками на 45 га, а также ипотека на шесть земельных участков площадью 12 га. Казалось бы, ничего особенного, но очень интересует оценка земельных участков», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом, по его словам, в договоре на ипотеку указана одна стоимость, а независимая экспертиза самого банка занизила эту стоимость в 10 раз. «Таким образом, искусственно было сделано основание для выдачи кредита, который, мягко говоря, являлся рискованным», - добавил он.

Министр сообщил, что в связи с этим Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту разворовывания средств в особо крупных размерах – 173 млн. грн.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что банк «Надра» также выдал кредиты еще двум компаниям на сумму 132 и 215 млн. грн. под залог корпоративных прав на 100% уставного фонда, который был умышленно завышен. По его словам, обе эти компании привлекали кредит для финансирования проекта по созданию беспроводной связи сети Интернет на территории всей Украины. «Однако ни одна из этих компаний не имела лицензии Министерства транспорта и связи на осуществление данного вида деятельности», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Это была первая проверка банка. Она касается только группы кредиторов, близкой к одному из бывших совладельцев банка. В дальнейшем, безусловно, будут проверены и другие рискованные, сомнительные договоры, которые, скорее всего, имеют признаки финансового мошенничества», - резюмировал министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».